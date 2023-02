Conti correnti più salati nel 2023: rincari da 8% a 26%

(Teleborsa) -, assieme agli altri rincari,, che ora richiedono una spesa compresa fra uned un. Secondo l’analisi di Facile.it, realizzata sull’Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) dei conti offerti oggi da sei primari istituti bancari, si registranorispetto al 2022.Il salasso ha già prodotto impatti sui risparmiatori che, seocndo l'indagile commisisonata a istituti mUp Research e Norstat, sono fuggiti dai conti più cari verso soluzioni più economiche: nell’ultimo anno il, pari a 5,6 milioni di individui,e, tra questi, 4,4 milioni hanno dichiarato di averlo fatto a causa dell’eccessivo costo.Fra lespecifiche del cambiamento, il 53,2% cita il, il 31,5% il, il 25%(fissi o variabili) .Non c'è solo il costo però alla base del cambiamento. il 21,6% dei rispondenti ha infatti dichiarato di aver lasciato il proprio conto perché il, l’11,1%, mentre il 9,7% ha cambiato, soprattuttto in relazione alla cosiddetta, cioè alla domiciliazione bancaria di pagamenti e accrediti, non sempre giunta nei tempi ne modi stabiloità dalla normativa (entro 12 giorni dalla domanda). L'indagine commissionata da Facile.it ha rilevato infatti che, tra coloro che al momento del cambio avevano spese domiciliate sul conto vecchio,(pari ad oltre 1,5 milioni di individui)su quello nuovo.