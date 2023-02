Lagarde: inflazione Eurozona potrebbe essere rivista al rialzo con dati Germania

(Teleborsa) - Secondo la stima flash di Eurostat , calcolata utilizzando stime per la Germania,si è assestata all'8,5%. Il risultato finale potrebbe però essere "alla stima flash quando verranno inclusi i dati ufficiali per la Germania". Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea (BCE),, durante un discorso al Parlamento europeo."Il calo rispetto a dicembre è dovuto principalmente al forte calo dei prezzi dell'energia - ha spiegato - Allo stesso tempo, ildei prezzi dell'energia e di altri costi dei fattori di produzionesui prezzi al consumo".Con riguardo all'andamento del PIL, ha osservato che "ladell'area euro è rallentata nel quarto trimestre del 2022", ma che "il, poiché gli effetti economici negativi della guerra ingiustificata della Russia sono stati in parte attenuati dal miglioramento delle condizioni di approvvigionamento e dal sostegno fiscale legato alla crisi energetica"."Mentre la fiducia è in aumento e i prezzi dell'energia sono diminuiti, prevediamo che", ha sottolineato.Nulla di nuovo per quanto riguarda le indicazioni sui tassi di interesse. "Alla luce delle pressioni inflazionistiche sottostanti, intendiamodi marzo, dopodiché valuteremo il successivo percorso della nostra politica monetaria", ha detto.Secondo Lagarde, "ridurrà nel tempo l'inflazione frenando la domanda e proteggerà anche dal rischio di un persistente spostamento verso l'alto delle aspettative di inflazione".