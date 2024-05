BCE, Lane: dati sufficienti per iniziare a tagliare i tassi

(Teleborsa) - L'attenzione sui mercati resta concentrata sulle prossime mosse delle, mentre gli investitori guardano ai nuovi dati in arrivo questa settimana sull’: giovedì è in calendario il dato PCE americano, venerdì i prezzi al consumo dell’Eurozona.Il focus è sulla, per il primo taglio dei tassi da parte della banca centrale europea, come atteso dal, tornato a sperare in un allentamento da parte della Federal Reserve, in settembre.Anche per, è arrivato ildi interesse, già con il meeting del 6 giugno. "A meno di grosse sorprese, in questo momento ciò che vediamo è sufficiente per rimuovere il livello massimo di restrizione, pari al 4 per cento", ha spiegato Lane, al Financial Times., ha sottolineato il membro del comitato esecutivo che mostra cautela su un secondo taglio dei tassi dopo quello di giugno. ", ma all'interno della zona di restrizione possiamo scendere un po'. Non abbiamo bisogno dei dati per affermare che la normalizzazione è un fatto assodato. Quello che ci serve è che i dati dicano: è proporzionale, è sicuro, all'interno della zona restrittiva, muoversi verso il basso".