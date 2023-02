TIM, Labriola: consolidamento ci sarà, per Consumer anche cross-border

TIM

KKR

Macquarie

(Teleborsa) - "Questo è, anche abbastanza rapidamente, e". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella conferenza stampa che ha seguito la diffusione dei risultati 2022 e l'approvazione del Piano Industriale 2023-2025.Sollecitato sulla possibilità di M&A a livello europeo, il manager ha spiegato che "l'attività di rete cross-border, quando parliamo di infrastruttura, non ha alcun senso. Se qui ho una rete prevalentemente passiva, quali sono le sinergie a mettere assieme più reti a livello europeo?". Margrethe Vestager ha parlato "più di, che siano famiglie o imprese. Su questo sono possibili degli".Scendendo ancora di più nel dettagli, ha affermato che "hacon chi magari fa system integration, più che con qualcuno che fa cloud a livello europeo. Perpotrebbe esserci. Dobbiamo però valutare se il modello è quello per fare economie di scale o aggregare più servizi per estrarre più valori". In ogni caso, ha aggiunto, "che qualcosa succeda ne sono certo".L'AD non ha voluto parlare di NetCo, vista l'offerta ricevuta da- che deve essere valutata a livello di CdA - e altre proposte che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, come quella di CDP-di cui si parla sui giornali. Se una cessione di dovesse concretizzare, "da un punto di vista industriale, mantenere una quota di minoranza non sembra un'opzione valida, ma le posizioni possono essere riviste con le negoziazioni". "Siamo, e quindie tutta un'altra serie di dettagli, che verranno rilasciati quanto prima", ha detto in un altro passaggio.A una domanda sulle prospettive dell'azienda se nessuna operazione straordinaria dovesse concretizzarsi, ha risposto: "Passiamo dal parlare di un'azienda che sembrava che non potesse pagare gli stipendi a una che ha risolto tutti i problemi. Non è vera né l'una e né l'altra cosa.. Se scoppia un'altra guerra, si raddoppiano i tassi, ricomincia la guerra sui prezzi, se vengono recepite le ipotesi sul tavolo del ministero, allora può cambiare tutto".Sempre a proposito di operazioni straordinarie, Labriola ha seccamente commentato che "".Allargando lo sguardo alla condizione del gruppo e al percorso intrapreso, ha detto: ", uscivamo da 3 profit warning, avevamo un impairment macro e in numeri erano quelli che erano. Avevamo un livello di credibilità dal punto di vista del mercato ai minimi storici. Quello che avevamo promesso di fare lo abbiamo fatto:, il Brasile sta andando esattamente come avevamo detto ed è un cash cow, il domestico finalmente dopo 7 anni dovrebbe tornare a crescere sui riocavi e sull'EBITDA"."Abbiamo avuto il coraggio di dire che il livello diche abbiamo oggi è un problema dal punto di vista industriale, che non ci permette di fare tante cose, evogliamo andare - ha aggiunto - Abbiamo quindi separato diversi business e abbiamo parlato di vendere la rete. Sono relativamente soddisfatto, ma siamo a metà del girone di andata, perché quello che abbiamo davanti è un progetto complesso, sia nell'andare in continuità che attuando le opzione inorganiche ipotizzate".In queste condizioni è comunque "sulle azioni ordinarie. Il primo obiettivo deve essere migliorare i numeri e fare il deleverage, quando faremo entrambe le cose si potrà tornare a discutere sull'argomento".