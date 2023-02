DeA Capital e Alcedo investono in Demetra per polo dei macchinari agricoli

BPER

(Teleborsa) - Taste of Italy 2, fondo di private equity specializzato nel settore agroalimentare gestito da, e Alcedo V, fondo di private equity gestito da, hanno acquisito congiuntamente il 100% dicon l'obiettivo di creare un polo leader nel settore dei macchinari agricoli.Demetra è nata nel 2018 dalla fusione di, due storici produttori italiani di macchinari agricoli operanti (rispettivamente dal 1984 e dal 1949) sotto gli omonimi marchi. Nell'ottobre 2022, ha acquisito la società danese, fondata nel 1948 e specializzata nella produzione di rulli e coltivatori per la preparazione del letto di semina. Attualmente, ha un fatturato superiore ai 60 milioni di euro, generati per oltre l’80% su mercati esteri.I due fondi, che hanno il 50% e condivideranno una governance paritetica, sosterranno lo sviluppo del gruppo con unnei processi produttivi e nell'innovazione, con l'espansione della rete di vendita nei mercati europei ed extraeuropei e con un programma didi prodotti coprendo tutte le principali fasi delle lavorazioni agricole sia in campo aperto che in campo chiuso (preparazione del terreno, semina, trapianto, protezione delle colture, raccolta).Il gruppo è stato supportato finanziariamente da un, ovvero Finint SGR per conto del fondo di private debt PMI Italia II, Tenax Capital per conto di Tenax PMI, Banca Finint e ICCREA Banca (con la sottoscrizione di un prestito obbligazionario) e da(con un finanziamento a medio-lungo termine).