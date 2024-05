DeA Capital Real Estate SGR, Fondo Alpha rimborsa 24 euro pro-quota

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato idei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1. Non risultano intervenute modificazioni rilevanti della composizione degli investimenti dei FIA citati, né sono intervenuti fatti straordinari, o di particolare rilievo, che abbiano inciso sul risultato economico del periodo e che non siano già stati comunicati al mercato.Sempre in data odierna, il CdA ha approvato, in favore dei quotisti del, un. L'importo complessivo del rimborso ammonta a 2.493.000 euro corrispondente a 24 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione del Fondo Alpha. Il rimborso verrà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 20 maggio 2024 e data di pagamento 22 maggio 2024.Il rimborso pro-quota è conseguente alla recentein Roma, Via Emilio Longoni n. 3/7.