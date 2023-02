DiaSorin, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha tagliato a(-10%) ilsu, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, confermando la. La valutazione ha preso in considerazione la domanda di test Covid-19 entrando nel 2023, la partnership con Qiagen, la vendita del business Flow Cytometry & Imaging e altre notizie recenti.Nel complesso, gli analisti hanno confermato le stime 2022 (coerenti con la guidance della società), mentre hannodi fatturato 2023-24 del 9% e del 6%, l'EBITDA adj. del 10% e del 7% e l'utile netto adjusted del 14% e del 9%, rispettivamente."Nonostante gli headwinds di breve termine, rimaniamodel gruppo, sostenuto da una delle più importanti pipeline di prodotti innovativi della sua storia, che sarà lanciata nel corso del 2023 (migliorando la visibilità) - si legge in una nota - Inoltre, continuiamo a ritenere che lanella diagnostica molecolare e nel Life Science abbia migliorato significativamente il profilo competitivo e di rischio dell'azienda".presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 117,1 e primo supporto stimato a 115,5.