Lufthansa taglia 10% dei voli estivi

Lufthansa

(Teleborsa) - La carenza di personale potrebbe indurrea tagliare circa il 10% dei voli programmati nel corso dell’estate.L’emergenza riguarda soprattutto gli aeroporti di Francoforte e Monaco. Già nell’estate 2022 il vettore tedesco era stato costretto a cancellare propri voli. Quest’anno sarebbero circa 34.000 i voli che Lufthansa avrebbe già rimosso dai programmi operativi., ha spiegato la scelta di operare preventivamente i tagli per non incorrere in cancellazioni di quelli previsti. La riduzione di voli riguarda anche le altre compagnie aeree del gruppo.