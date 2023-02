Solid World, il rally continua: in corso negoziazioni per acquisto biostampanti

Solid World Group

(Teleborsa) -, leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing. A fare scattare gli acquisti sul titolo è stato, il 16 febbraio, l'annuncio di averin grado di realizzare riproduzioni fedeli di cellule, tessuti e organi umani.Spiegando che c'è stata "un'approfondita fase sperimentale, conclusasi positivamente", l'azienda ha affermato che è stata avviata la produzione in serie presso lo stabilimento aziendale di Barberino Tavarnelle, alle porte di Firenze, aperto per realizzare Electrospider. La capacità produttiva iniziale è di 12 stampanti delIlnel corso di quattro sedute, passando dai 2,05 euro per azione di mercoledì 15 gennaio agli oltre 4 euro della giornata odierna, con il titolo che è continuamente sospeso al rialzo per eccesso di volatilità. Solid World Group, a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo, si era quotata il 6 luglio del 2022 con un prezzo di collocamento di 2 euro per azione.A schizzare alle stesse sono stati anche i volumi: nelle sedute del 16 e 17 febbraio ilha superato il milione di euro, mentre nella settimana precedente non aveva mai superato i 165 mila euro.Interpella da Teleborsa, alla luce di grandi rialzi di questi giorni, la società ha puntualizzato che "" e che "interessati all'acquisto della stampante". I possibili acquirenti della stampante "sono istituti medici di ricerca, di ambito chirurgico, oncologico e di medicina generale".