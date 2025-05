SolidWorld: nel 2024 migliora l'Ebitda, risultato d'esercizio ancora negativo

Solid World

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, nel 2024 ha generato unpari a(stabile rispetto ai 66,6 milioni del 2023, cona 6,5 milioni e unal 10% (rispettivamente Euro 3,4 milioni e 5,1% nel 2023). Ildi Gruppo risulta negativo per 1,8 milioni (-1,6 milioni nell'esercizio precedente).Ilè pari a 4,7 milioni di euro, con investimenti in ricerca e sviluppo pari a 1,5 milioni. L'è pari a 14,6 milioni (Euro 14,5 milioni al 31.12.2023), mentre ilsupera i 4 milioni al 31 dicembre 2024"Il 2024 rappresenta per il nostro Gruppo un anno di svolta operativa e strategica. Alla luce delle mutate condizioni internazionali e delle nuove dinamiche geopolitiche globali, il Consiglio di Amministrazione ha scelto di concentrare le risorse sui settori industriali a più alto potenziale di crescita, valore aggiunto e marginalità - ha commentato, Fondatore e Amministratore Delegato di SolidWorld -. A inizio 2025 abbiamo quindi deciso di uscire progressivamente dal settore solare – un ambito interessante ma estremamente capital intensive e dai ritorni a lungo termine – per focalizzarci con decisione su due pilastri fondamentali: l’industriale e il biomedicale, includendo anche le opportunità emergenti nel settore della difesa che sempre di più assumerà importanza nella nostra offerta e nel corso dell’anno diventerà a tutti gli effetti una nuova linea di business".