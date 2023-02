Superbonus, ABI-Ance: F24 indispensabili per risolvere problema crediti incagliati

(Teleborsa) - Per far fronte all’emergenza dellarivenienti daidelle imprese non bastano gli acquisti e gli impegni ad acquistare già assunti dalle banche, occorre una misura tempestiva che consenta immediatamente alle banche di ampliare le capacità di acquisto utilizzando anche una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24.ABI e ANCE, in vista della delannunciato ieri dal Ministro dell’Economia in tema di, ritengono che l’utilizzo deglisia indispensabile per ampliare la capacità di compensazione fiscale e risolvere il problema dei crediti incagliati che sta mettendo in grande difficoltà il sistema delle imprese.ribadiscono che la proposta dell’F24, ha il vantaggio di essere applicabile in tempi molto rapidi, di facile realizzazione e non avrebbe alcun impatto aggiuntivo sulla finanza pubblica. La Commissione di inchiesta sulle banche, a fine giugno 2022 ha indicato che “nel biennio 2020-2022, le banche hanno assunto impegni per crediti fiscali pari complessivamente a, saturando la loro capacità fiscale.”