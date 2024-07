Integrated System Credit Consulting Fintech

(Teleborsa) -(ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato un'operazione diper un GBV complessivo di circa 4 milioni di euro.L'operazione è stata strutturata ed eseguita attraverso la piattaformache ha agito in qualità di Financial Advisor, si legge in una nota.