Stellantis ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie

Stellantis

la casa automobilistica italo-francese-statunitense

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha reso noto in un comunicato di aver(prezzo totale di acquisto esclusi i costi accessori), da eseguire sul mercato allo scopo di annullare le azioni ordinarie acquisite attraverso il programma di riacquisto di azioni. Le azioni saranno acquistate nel corso di un periodo chesul NYSE, Euronext Milano e Euronext Parigi.Stellantis ha specificato che l'opportunità di avviare il programma di riacquisto deriva dalla significativa generazione di flussi di cassa e dalla solidità del bilancio della società e che questi fattori consentono alla società di garantire un’adeguata liquidità per gestire un'ampia varietà di contesti economici e di mercato, facilitando al contempo un interessante ritorno di capitale per gli azionisti.Il programma di riacquisto di azioni ordinarie, sarà realizzato in base all’autorizzazione concessa dall’assemblea generale degli azionisti del 13 aprile 2022, che potrà essere rinnovata o estesa, fino a un massimo del 10% del capitale della Società. A seguito dell’operazione di riacquisto di 69,1 milioni di azioni (2,2% del capitale della Società) effettuata il 15 settembre 2022, l’autorizzazione residua è di 244 milioni di azioni, più che sufficiente a coprire questo programma di riacquisto di azioni e il potenziale riacquisto di 99,42 milioni di azioni attualmente di proprietà del partner cinese Dongfeng Corporation.A Milano, oggi, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,21%.