Intesa Sanpaolo avvia buyback per 2 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha avviato il programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento (buyback) per un esborso complessivo massimo di 2 miliardi di euro e per un numero non superiore a 1.000.000.000 azioni ordinarie, autorizzato dallae approvato dall'assemblea del gruppo bancario del 29 aprile 2025 come già comunicato al mercato.Il programma di acquisto di azioni proprie, che potrà essere effettuato anche in parte o in via frazionata, verrà avviato il 2 giugno 2025 e si concluderà entro il 24 ottobre 2025, nel rispetto dei termini autorizzati dall'assemblea di Intesa Sanpaolo del 29 aprile 2025 che in particolare prevedono l’acquisto delle azioni proprie e il loro annullamento entro il 24 ottobre 2025.Il programma di acquisto verrà eseguito da un intermediario terzo incaricato, in piena indipendenza e senza alcun coinvolgimento del gruppo Intesa Sanpaolo, nel rispetto dei termini autorizzati dall'assemblea.