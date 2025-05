Tenaris vola in Borsa dopo ok CdA a buyback da 1,2 miliardi di dollari

Tenaris

(Teleborsa) - Il CdA di, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha approvato un(che, al prezzo di chiusura del 27 maggio 2025 alla Borsa di Milano, rappresenterebbe circa 74 milioni di azioni, pari al 6,9% delle azioni Tenaris in circolazione), da eseguire entro un anno, con l'intenzione di annullare le azioni ordinarie acquisite tramite il programma.La decisione e l'opportunità di avviare il programma di riacquisto sono motivate dalla "e dalla solida situazione patrimoniale della società", si legge in una nota. Si prevede che il programma di riacquisto di azioni proprie vengae gli acquisti di azioni saranno effettuati tramite un primario istituto finanziario.Nelle prime contrattazioni spicca il volo, che si attesta a 15,03 euro, con un, risultando ilnella giornata odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 15,24 e successiva a quota 15,74. Supporto a 14,74.