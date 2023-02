Eni resta debole nonostante conti e giudizi analisti

ENI

(Teleborsa) - Seduta fiacca per, che passa di mano in Borsa con un calo dell'1,23%, nel giorno della pubblicazione dei risultati e del Capital Market Day che sta per iniziare. La società del Cane a sei zampe ha annunciato, collezionando giudizi positivi da parte degli analisti., market analyst diritiene che "con i prezzi del petrolio che potrebbero restare ancora alti a lungo, tra la ripartenza cinese e un minor rischio di rallentamento economico globale, il Cane a sei zampe. Sebbene il titolo sia sceso nella giornata, l’interesse resta decisamente forte, trae con una importantelegato alla sostenibilità, con ordini per oltre €10 mld rispetto al miliardo inizialmente offerto (stabilendo il record italiano per un’obbligazione corporate a tranche singola destinata al pubblico retail)".