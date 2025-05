Eni, esclusiva con GIP per potenziale cessione di quota nella holding per progetti CO2

Eni

BlackRock

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano, ha firmato un accordo per entrare in un periodo di, investitore globale leader nel settore delle infrastrutture che fa parte di, con l'obiettivo di finalizzare il processo di due diligence e la redazione della documentazione relativa alla cessione di unain Eni CCUS Holding.Si tratta della società attiva nel settore dellache include e opera i progetti di Hynet e Bacton in UK, L10 in Olanda e che ha anche il diritto di acquisire, nel prossimo futuro, il progetto di Ravenna, nel quadro di una maturazione del quadro normativo e di mercato.Nel medio-lungo termine, inoltre, Eninell'ambito della realizzazione di un'ampia piattaforma di iniziative CCUS.In base all'accordo definitivo in corso di negoziazione, oltre all'acquisizione iniziale del 49,99% di partecipazione GIP prevede dinei progetti legati alla CCUS.L'accordo è "il risultato di un accurato processo di selezione che ha, i quali hanno manifestato un forte interesse per la società, confermando ulteriormente l'elevata attrattività del suo modello di business e delle sue prospettive di crescita", si legge in una nota.Questo passo rappresenta un ulteriore esempio dellodi Eni, volta ad attrarre capitale strategico da nuovi partner di rilievo a condizioni attrattive, confermando il valore che Eni sta creando nelle sue nuove attività legate alla transizione energetica e per finanziarne la crescita ulteriore.