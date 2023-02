WPP, utili e ricavi in crescita nel 2022

WPP

(Teleborsa) - La big britannica dell'editoriaha chiuso l'esercizio 2022 conrispetto ai 12,8 miliardi di sterline del 2021 e del. I ricavi al netto dei costi di trasferimento sono stati pari a 11,8 miliardi di sterline, in aumento del 13,5% rispetto ai 10,4 miliardi di sterline del 2021, e in aumento del 6,9% su base omogenea.è cresciuto del 10,5% a 1,36 miliardi di sterline, mentresi è attestato a 1,16 miliardi di sterline, in aumento del 22%. EPS diluito pari a 61,2 pemnce.rettificato al 31 dicembre 2022 pari a 2,5 miliardi sterline ( 0,9 miliardi nel 2021) dopo gli investimenti e oltre 1,1 miliardi di sterline di liquidità restituiti agli azionisti.Proposto un, in aumento del 30,5%, per un dividendo totale proposto per il 2022 di 39,4 pence, in linea con la politica dei dividendi.