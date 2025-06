Mediobanca aggiorna piano al 2028: 4,9 miliardi di euro agli azionisti, pay-out al 100%

Mediobanca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato l'. Confermata la visione strategica, che vede il Wealth Management ("WM") come segmento prevalente e prioritario di sviluppo, il Corporate & Investment Banking ("CIB") sinergico al suo sviluppo in una logica, unica in Italia, di Private & Investment Banking ("PIB") ed il Credito al Consumo ("CF") quale segmento di diversificazione del rischio macro/controparte ad elevata e sostenibile redditività.Viene prevista una(+20% nel triennio, +6%2) con solida contribuzione da parte di tutti i segmenti. Il WM registrerà la maggior crescita (oltre 0,2 miliardi nel triennio sino a 1,2 miliardi) divenendo il primo contributore alla crescita dei ricavi di Gruppo oltreché di commissioni, in via complementare al CIB, la cui crescita nei ricavi è attesa essere di oltre 0,1 miliardi1 sino a 1,0 miliardi; il CF manterrà la sua funzione di motore della crescita del margine di interesse di Gruppo con uno sviluppo dei ricavi complessivi per 0,2 miliardi (a circa 1,5 miliardi); il segmento Insurance ("INS") confermerà la sua contribuzione positiva al Gruppo con ricavi in crescita di 0,2 miliardi1 (a circa 0,7 miliardi).La(+45% nel triennio, +14%) e dell'utile per azione a 2,4 (+14%) considerando il solido sviluppo degli utili ordinari a 1,7 miliardi (+30% o +9%) e il conseguimento di utili derivanti dalla progressiva valorizzazione del progetto immobiliare nel Principato di Monaco7 per un apporto lordo cumulato di 500 milioni nel triennio (30% nel es.27 e 70% nel es.28).È prevista una crescita nellanel triennio di cui 4,5 miliardi in dividendi e 0,4 miliardi tramite il completamento del piano di riacquisto e cancellazione di azioni proprie previsto nel BP26 presentato nel maggio 2023. L'aumento della distribuzione è consentito dalla maggiore generazione di capitale (280pb annui, +30% da 220pb) derivante dall'elevata redditività e dall'assenza di impatti regolamentari negativi nei prossimi anni.Ladel triennio (es.26/27/28) "sarà, basata sugli utili ricorrenti e sarà affiancata nel es.26 dal completamento del programma di acquisto di azioni proprie previsto nel BP23-26", si legge nella nota di Mediobanca. La politica di degli utili ricorrenti per gli es.26/27/28; il DPS è : 1.125 euro nel es.25, +50% nel es.26, in crescita fino al raddoppio a 2,1 euro nel es.28.Laè quindi di circa 5 miliardi cumulati nei tre anni, pari a circa ile derivante da: monte dividendi complessivo di circa 4,5 miliardi; conclusione per 0,4 miliardi del programma annuale di riacquisto di azioni proprie annunciato nel BP23-26 per un controvalore complessivo di 1 miliardo (che saranno interamente dedotti dal CET1 a giugno 2025) e per il 60% eseguito negli esercizi 23/24 e 24/25.Relativamente alle poste patrimoniali, glicresceranno da 54 a quasi 63 miliardi (+5%) per effetto della crescita di tutti comparti; lasalirà da 69 a 82 miliardi, per la crescita dei depositi (da 30 a 33 miliardi, con costo in calo da 1,8% a 1,5%), e l'importante attività di emissioni cartolari (circa 20 miliardi, dopo rimborsi per 18 miliardi); le(TFA) saliranno da oltre 110 a 143 miliardi (+9%), con la componente AUM/AUA in crescita dell'11%.