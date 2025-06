Mediobanca, Nagel: entusiasmante crescita stand-alone potenziata da Banca Generali

Mediobanca

Banca Generali

(Teleborsa) - "L' estensione al 2028 del piano "ONE BRAND - ONE CULTURE" , dimostra come Mediobanca sia in grado di realizzare, pur in un contesto macroeconomico complesso, un'ulteriore solida crescita di ricavi, utili e redditività,, associati a un basso profilo di rischio e di execution nonché a un significativo aumento della remunerazione degli azionisti". Lo ha dichiaratodi"Questo, compiuto rimanendo ancorati alla "scuola di banca responsabile" radicata nel DNA della Banca, verrà ulteriormente potenziato dalla combinazione con, operazione in grado di creare un leader Europeo nel Wealth Management per dimensioni, capacità di crescita e remunerazione degli azionisti, il cui closing è previsto per il prossimo mese di ottobre".