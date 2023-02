Cementir, Intesa alza target price e passa ad Add

Intesa Sanpaolo

Cementir Holding

Cementir Holding

(Teleborsa) -ha alzato a(da 7,8 euro) ilsu, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, e abbassato ilad "" da "Buy", vista la positiva performance azionaria delle ultime settimane e il potenziale upside del prezzo del 13%. La revisione della raccomandazione arriva dopo la pubblicazione dei risultati 2022 e l'aggiornamento del Piano Industriale del gruppo per il triennio 2023-2025.Gli analisti affermano che i maggiori prezzi di vendita e gli investimenti per il risparmio dei costi energetici "dovrebbero consentire al gruppo dioperativi nel prossimo triennio". Inoltre, la"potrebbe rappresentare un'opportunità". Infine, ritengono che il gruppo abbia annunciato obiettivi finanziari "fattibili" per il 2023-25 e che i multipli azionari attuali siano "ancora interessanti".Intesa Sanpaoloper il 2023 ricavi pari a 1.795,4 milioni di euro, un EBITDA di 335,8 milioni di euro e un utile netto di 143,2 milioni di euro. Questi dati dovrebbero salire nel 2024, rispettivamente, a 1.891 milioni di euro, 357,9 milioni di euro e 158,5 milioni di euro.Oggi si muove verso il basso, che si posiziona a 8,18 euro, con. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 8,127 e successiva a quota 8,073. Resistenza a 8,327.