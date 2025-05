Banca Sistema, Intesa alza target price e conferma Neutral

Intesa Sanpaolo

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 1,97 euro) ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, confermando la", con un upiside potenziale del 39%.Gli analisti scrivono che l'inizio dell'anno è stato caratterizzato da un ampliamento dello spread degli attivi e da un, che ha portato a una forte crescita del margine di interesse (NII) (ulteriormente amplificata dall'accantonamento LPI sui crediti con sentenza positiva della Corte EDU), solo parzialmente compensata da un calo su base annua delle commissioni nette (principalmente dovuto a una congiuntura difficile). Le unitàdi business, mentre il contributo del margine rettificato dell'unità CQ è rimasto negativo a causa del basso rendimento del portafoglio titoli.Intesa Sanpaolo haper il 2025 del +15%, in gran parte grazie al miglioramento della performance dei ricavi, lasciando sostanzialmente invariato il 2026."Considerate le(e il divieto di distribuzione di dividendi temporaneamente imposto dalla Banca d'Italia), confermiamo il nostro rating Neutral - si legge nella ricerca - La nostra valutazione dipende in larga misura dalla capacità del management di ridurre rapidamente gli importi past due riclassificati imposti dalle verifiche di conformità della Banca d'Italia alle normative DoD".