Esprinet poco mossa dopo conti, analisti apprezzano resilienza in contesto difficile

(Teleborsa) -per, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, dopo che ieri pomeriggio ha comunicato , che hanno registrato una redditività adjusted in aumento con ricavi stabili.TP ICAP Midcap ha confermato il giudizio Buy e aumentato leggermente il target price a 12,3 euro per azione (da 12 euro), affermando che Esprinet "ha dimostrato una" e che questa resilienza "fa ben sperare per il potenziale di crescita del gruppo in un contesto macroeconomico normalizzato"., che ha una raccomandazione Buy e un prezzo obiettivo a 13,3 euro per azione, ha affermato che i risultati sono stati in linea con le stime e che continua "ad apprezzare la crescente ponderazione delle, come Solutions and Service, un segmento in cui la società continua a guadagnare quote di mercato".Intanto, è discreta la performance del, che si attesta a 6,81 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 6,857 e successiva a 6,967. Supporto a 6,747.