Esprinet, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Esprinet

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 6,60 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la".Gli analisti scrivono che il primo trimestre di Esprinet è stato lievemente influenzato dall'aumento dei costi e dall'assorbimento di capitale circolante netto. Data la, il gruppo ha pubblicato una guidance inferiore alle aspettative. Nello specifico, l'EBITDA rettificato è previsto nell'intervallo 63-71 milioni di euro, rispetto alla stima di 73,5 milioni di euro. Strategicamente, Esprinet rimane impegnata a migliorare l'efficienza operativa nella sua divisione principale Schermi e Dispositivi, con particolare attenzione all'ottimizzazione del capitale circolante e alla semplificazione della struttura dei costi. Nella divisione V-Valley (Soluzioni e Servizi), il gruppo mira a espandere la propria presenza sul mercato attraverso nuovi accordi di distribuzione e un'attività di M&A selettiva in aree geografiche esistenti e nuove. Zeliatech (Green Tech) continua il suo rapido percorso di crescita, capitalizzando sulle opportunità emergenti con una solida pipeline per un'ulteriore espansione.Intesa ha, posizionandole cautamente nella parte inferiore dell'intervallo di guidance.