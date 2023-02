Farfetch, quarto trimestre 2022 difficile. CEO positivo per 2023

Farfetch

(Teleborsa) -, piattaforma online per la vendita di beni di moda, lusso e design, ha registratorecord neldi 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 3% su base annua (o in aumento del 12% su base annua a valuta costante). I ricavi del2022 sono diminuiti del 5% su base annua (o aumentano del 2% su base annua a valuta costante) a 629 milioni di dollari. Il 2022 si è chiuso con undi 345 milioni di euro (1,47 miliardi nel 2021), mentre il quarto trimestre ha visto unadi 177 milioni (utile di 97 milioni negli ultimi tre mesi del 2021)."Sono orgoglioso di annunciare che Farfetch haper tutto il 2022 per fornire una crescita su base valutaria costante, con un GMV per l'intero anno di 4,1 miliardi di dollari - ha commentatodi Farfetch - La nostra performance significa anche che abbiamo conquistato quote di mercato su base triennale, con GMV quasi raddoppiato dall'inizio della pandemia di COVID-19: un risultato davvero notevole"."Farfetch entra nel 2023 come un'azienda significativamente più efficiente in seguito alla nostra riorganizzazione strategica e alla razionalizzazione dei costi - ha aggiunto - Il nostromentre compensiamo i macro venti contrari dell'anno precedente e il lancio nuovi entusiasmanti partner per offrire una forte crescita, EBITDA rettificato e free cash flow positivo".La società ha comunicato cheentro la fine del 2023, dopo più di otto anni come. Farfetch avvierà un processo di ricerca per identificare il suo successore e Jordan ha accettato di ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer per il resto dell'anno.