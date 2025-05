Certificati, collocati 7 miliardi di euro in Italia nel primo trimestre: nuovo record

(Teleborsa) - Ilha registrato undel 2025, confermando il trend di crescita avviato nel 2022 e rafforzatosi nel corso del 2023. Lo rende noto l'(Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento).sul mercato primario da parte degli emittenti associati (che rappresentano il 92% per quota di mercato) hanno raggiunto i 7.036 milioni di euro, il migliore massimo storico, secondo solo al quarto trimestre 2023 che aveva toccato i 7.979 milioni di euro, registrando un incremento del +33% rispetto al quarto trimestre 2024 e del +19% rispetto alla media annuale dello stesso anno.Ilha raggiunto i 538 prodotti, in crescita del 13% rispetto al trimestre precedente. Questo dato conferma il trend di crescita osservato negli ultimi 5 anni, durante i quali il numero medio di certificati collocati a trimestre è più che raddoppiato, passando da 208 nel 2020 a 447 nel 2024.continuano a rappresentare il 62% del totale collocato, un dato stabile rispetto agli ultimi 3 trimestri del 2024. All'interno di questa categoria, i prodotti Digital hanno raccolto il 66% del collocato, mentre gli Equity protection si attestano al 34%. Nei certificati a capitale condizionatamente protetto, che risalgono al 35%, dopo aver toccato nell'ultimo trimestre 2024 il minimo del 31%, la maggior parte delle emissioni si è concentrata sugli Express, certificati dotati di autocallability, pari al 41% del totale, seguiti dai Bonus con il 31% e dai Cash Collect con il 22%. Restano stabili le Credit Linked Notes, che confermano la propria presenza sul mercato italiano con una quota pari al 5%, in linea con quanto osservato nel 2023 e nel 2024.La crescita del collocato, spiega ACEPI, è giustificabile principalmente dall': la liquidità generata dalle strutture scadute anticipatamente a fine 2024 è stata reinvestita nel primo trimestre di quest'anno, sempre in un clima risk-on, in strutture sia a capitale protetto che condizionatamente protetto, con una ricerca costante di un flusso cedolare (offerto da strutture come i Digital e gli Express) accompagnato da una protezione del capitale, incondizionata (per i primi) o condizionata al verificarsi di un evento (per i secondi).