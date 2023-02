UE, approvato piano aiuti Germania a ferrovie elettriche da oltre 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato ilper compensare gli operatori del trasporto ferroviario che utilizzano la trazione elettrica nel contesto del recente aumento dei prezzi dell'elettricità. È quanto fa sapere l'esecutivo comunitario in una nota. La misura contribuirà a garantire che il settore ferroviario rimanga competitivo preservando al contempo le prestazioni ambientali delle ferrovie elettriche, in linea con gli obiettivi della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente della Commissione e del Green Deal europeo.L'aiuto assumerà la forma diI fornitori di energia elettrica saranno quindi rimborsati dallo Stato tedesco solo per il sostegno economico fornito agli operatori del trasporto ferroviario. Il regime coprirà l'elettricità consumata tra il primo gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023."Questo piano da 1,1 miliardi di euro – ha affermato la– consentirà alla Germania di supportare la trazione elettrica che rappresenta una modalità di trasporto più sostenibile a livello ambientale. Aiuterà la Germania a realizzare i propri obiettivi nell'ambito del Green Deal europeo riducendo, allo stesso tempo, i crescenti costi dell'elettricità per gli operatori dei trasporti e apportando benefici ai passeggeri".