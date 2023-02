Viatris prevede ricavi 2023 sopra le attese

Viatris

(Teleborsa) -, società farmaceutica statunitense, ha registratopari a 3,87 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022 (-11%), undi 823 milioni di dollari (-10%) e un utile per azione di 0,83 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettana un utile epr azione di 0,72 dollari su ricavi per 3,97 miliardi di dollari."Oggi abbiamo riportato solidi risultati operativi, in linea con le nostre aspettative per il 2022 - ha commentato il CFO Sanjeev Narula - Abbiamo mantenuto i nostri impegni finanziari, che includevano il pagamento di 3,3 miliardi di dollari di debito e il ritorno di oltre 580 milioni di dollari di dividendi nel 2022. Riteniamo che Viatris sia in unaper iniziare il 2023".Persi aspetta ricavi compresi tra 15,5 e 16 miliardi di dollari, che si confrontano con i 15,6 miliardi di dollari attesi dal mercato, e un EBITDA rettificato tra 5 e 5,4 miliardi di dollari.