Bayer prevede utili in calo nel 2023 per aumento costi

Bayer

(Teleborsa) -, società tedesca che è una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, ha registratopari a 50,739 miliardi di euro nel 2022, in aumento dell'8,7% su base aggiustata per valuta e portafoglio. L'ante special item è aumentato del 20,9% a 13,513 miliardi di euro e include un effetto valutario positivo di 429 milioni di euro. Ilprima degli effetti speciali è aumentato al 26,6% (2021: 25,4%). L'è stato di 4,150 miliardi di euro (2021: 1,000 miliardi di euro), mentre l'utile per azione core è aumentato del 22% a 7,94 euro."Questi sono ottimi risultati - ha affermato il CFO Wolfgang Nickl - Insieme al Consiglio di Sorveglianza, proponiamo quindi all'Assemblea Annuale degli Azionisti undi 2,40 euro. Ciò rappresenta unrispetto all'anno precedente". La società dovrebbe quindi distribuire agli azionisti un totale di 2,358 miliardi di euro per l'anno fiscale 2022 (anno fiscale 2021: 1,965 miliardi di euro).Su base aggiustata per la valuta (ovvero sulla base dei tassi di cambio mensili medi nel 2022), Bayerdi generare vendite comprese tra 51 miliardi e 52 miliardi di euro nel. La società prevede un EBITDA prima degli effetti speciali compreso tra 12,5 e 13,0 miliardi, un utile core per azione compreso tra 7,20 e 7,40 euro e un free cash flow di circa 3 miliardi di euro."Dopo due anni consecutivi di elevati tassi di crescita percentuale a una cifra,e cresca del 2-3% nel 2023 su base valutaria e aggiustata per il portafoglio", ha affermato il Chairman Werner Baumann."L'azienda prevede prezzi più bassi per gli erbicidi agricoli e per alcuni dei suoi prodotti farmaceutici consolidati - ha spiegato - Si prevede che la crescita delle vendite prevista nelle altre parti del portafoglio e dai nuovi prodotti avrà un impatto positivo. Per quanto riguarda gli utili nel 2023, i contributi ai margini guidati dalla crescita e gli effetti positivi dei programmi di efficienza in corso non saranno sufficienti a compensare il, che dovrebbero continuare".