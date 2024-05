Nvidia, utili e ricavi sopra attese. Annuncia frazionamento azionario

(Teleborsa) - Nvidia fa il pieno di utili e ricavi nel primo trimestre. Nel periodo, isono stati pari a 26,04 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto ai tre mesi precedenti e del 262% rispetto a 1 anno fa. Il giro d'affari è superiore alle attese degli analisti che avevano stimato 24,65 miliardi di ricavi.è salito a 14,8 miliardi, il 21% in più sui tre mesi precedenti.Il colosso dei chip AI ha annunciato10 a 1 e undel 150% a 0,10 dollari da 0,04 dollari.. Per il secondo trimestre Nvidia prevede ricavi per 28 miliardi, oltre i 26,8 miliardi previsti dagli analisti.I risultati hanno messo le, arrivati a guadagnare oltre 5 punti percentuali, proseguendo la lunga corsa degli ultimi 12 mesi, che hanno visto triplicare il valore delle sue azioni esopra i 2.000 miliardi."La prossima rivoluzione industriale è iniziata.in quasi ogni industria e aiuterà le aziende a essere più efficienti in termini di costi ed energia", afferma il fondatore e, secondo il quale la società è ben "posizionata per la prossima ondata di crescita".