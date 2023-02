Estrima sbarca in Andalusia

Estrima

(Teleborsa) -, società a capo del gruppo Estrima, produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, ha concluso un accordo con Ricardo Opaso e Oscar Bustamante, attraverso le loro società partecipate, per la vendita, distribuzione e noleggio di Birò per un periodo di 5 anni in Andalusia.La partnership prevede che Ricardo Opaso e Oscar Bustamante si occuperanno di vendere e gestire il servizio di noleggio nel territorio andaluso, anche attraverso l’apertura di un Birò Hub/Store nel 2023.Gli imprenditori hanno già ordinato 40 veicoli, da consegnare entro il 2023, con la previsione di un’importante crescita dei volumi negli anni a seguire.