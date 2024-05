Food, "Antico Vinaio" sigla partnership con Avolta e sbarca a Dubai

(Teleborsa) -annuncia una, nato dalla fusione trae leader mondiale nel travel retail con oltre 5100 negozi, 70.000 collaboratori e un fatturato annuo di 13 miliardi. L'accordo è finalizzato all'espansione all'estero ed all'apertura del primo store a Dubai.Grazie all'intesa,, dopo aver chiuso il 2023 con un fatturato globale vicino ai 50 milioni di euro, oltre a espandere il proprio team a oltre 500 collaboratori., con l’obiettivo di raddoppiare il numero degli store entro il 2025. Attualmente, “Antico Vinaio” vanta una presenza significativa sia in Italia, con quasi 20 negozi diretti e 4 in collaborazione con il gruppo Percassi. In futuro, punta aulteriormente la presenza negli, dove gestisce 7 punti vendita insieme a Joe Bastianich, e in, e di focalizzarsi sull’apertura del primo negozio in Europa e allìaeroporto di Dubai."Sono emozionato e orgoglioso di annunciare la nascita di una nuova collaborazione tra Antico Vinaio e il Gruppo Avolta. Abbiamo siglato un accordo per aprire il primo Antico Vinaio a Dubai, un nuovo Stato chiave per la strategia di espansione del brand", commenta, CEO e fondatore della famosa catena di schiacciate in occasione dell’inaugurazione del quarto locale a Milano a pochi passi dal Duomo.