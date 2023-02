Eventi e scadenze del 28 febbraio 2023

3D Systems

(Teleborsa) -Slow Wine Fair - La seconda edizione della manifestazione internazionale dedicata al vino si svolge a Bologna. La fiera rappresenta un'occasione di confronto tra produttori, operatori e amanti del settore per discutere dei nuovi trend che interessano la filiera vitivinicola e promuovere idee per affrontare i cambiamenti degli ultimi anniConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri delle Telecomunicazioni, dei Trasporti e dell'Energia2023 European Circular Economy Stakeholder Conference - La European Economic and Social Committee (EESC) e la Commissione europea ospiteranno la Annual Conference 2023: Recovery, Open Strategic Autonomy and Resilience, che riunirà i maggiori stakeholder europei nell'economia circolareWorkshop - Cyber Security, Market Disclosure & Industry - L'evento, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore e Consob, si svolge a Milano ed è diviso in due sessioni (giorni). L'intento è discutere l'opportunità di incrementare la market disclosure e la resilienza in materia di rischi cyber delle imprese quotate e/o di rilevanza significativa, al fine di rafforzare la protezione degli investitori e la consapevolezza del mercatoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaMWC Barcelona 2023 - Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggioBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema10:00 - Attività di Governo - Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio l'Ambasciatore del Regno del Belgio, Pierre-Emmanuel De Bauw12:15 - PNRR un anno dopo: le riforme attuate, i progetti in corso ed il punto di vista del mercato - 2° appuntamento dell'anno con "Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa", la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale GEDI. Partecipano, tra gli alti, il Viceministro Bignami e il Sottosegretario ButtiTesoro - Regolamento BOT- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Day 2023, organizzato da Intesa Sanpaolo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Risultati finanziari del 2022- CDA: Bilancio12:15 -- Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini per la presentazione dei Risultati preconsuntivi consolidati 202218:00 -- Appuntamento: Conference call con gli investitori per la presentazione dei risultati finanziari del 2022