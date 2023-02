Francia, inflazione accelera a febbraio: +6,2% su anno

(Teleborsa) - Non diminuisce l'inflazione in Francia a febbraio 2023. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), isono indicati in, rispetto al 6% del mese precedente e appena sopra le stime degli analisti (+6,1%)."Questo leggero aumento dell'inflazione dovrebbe derivare da un'- spiega l'INSEE - I prezzi dei manufatti dovrebbero aumentare su un anno ad un ritmo vicino al mese precedente e quelli dell'energia dovrebbero rallentare".si stima un incremento dello 0,9%, superiore allo 0,7% atteso dal consensus e al +0,4% di gennaio.L', una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 7,2% (rispetto al +7% del mese precedente) e un aumento mensile dell'1% (+0,4% a gennaio).