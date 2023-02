Infrastrutture, Calì (ODCEC Roma): "Capitale in rampa di lancio, ma serve programmazione"

(Teleborsa) -Le sfide in vista del Giubileo 2025, la candidatura ad ospitarensieme alle potenzialità dele degli investitori istituzionali, vedranno la città destinataria di misure finanziarie considerevoli. Si tratta dunque di grandi appuntamenti che avranno certamente un impatto fondamentale sull’evoluzione del Pil, ma adesso è indispensabile una tempestiva pianificazione ed esecuzione delle opere, per un proficuo utilizzo delle risorse in campo”. Lo afferma Giovanni Battista Calì, presidente dell’ODCEC di Roma, presentando il convegnoin programma martedì 7 marzo alle ore 9:30 presso la sede dell’Ordine.”, spiegapresidente Osservatorio Immobiliare ODCEC di Roma. “Penso alle infrastrutture a supporto di Roma, alle politiche abitative, ai grandi progetti e alla normativa sugli spazi a parcheggio. In passato abbiamo già avuto in Italia, a Milano, un’importante esperienza che ha dimostrato come l’organizzazione e la gestione dell’indotto derivante da un grande evento quale l’Expo abbiano sensibilmente migliorato la città, riqualificando interi quartieri e producendo ricchezza”.L’intenzione, evidenzia Casadei,“sulle opportunità che possono derivare da un gioco di squadra in cui è fondamentale che tutte le parti coinvolte conoscano le reciproche esigenze necessarie per vincere la partita. In particolare, l’Osservatorio immobiliare ha il duplice scopo di contribuire al progetto di formazione dei professionisti e dare l’opportunità anche alla platea degli assistiti di conoscere i programmi e le potenzialità in atto”.Per Apresidente della Fondazione Telos - Centro Studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, “il settore immobiliare, storicamente importante per la città di Roma, ha raggiunto oggi un peso di più del 20 per cento sul prodotto interno lordo. In questo contesto è decisivo il ruolo dei dottori commercialisti, che assistono i propri clienti che operano nei settori economici, dai servizi immobiliari alle costruzioni edili, fino al restauro monumentale, fungendo quindi quale supporto cruciale per lo sviluppo di tutte le società operanti”.Al convegno previsti gli interventi diCapo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, le infrastrutture di trasporto a rete, e i sistemi informativi statistici del Ministero delle Infrastrutture;, assessore Urbanistica Comune di Roma;, Agenzia delle Entrate; Alessandro Panci, presidente Ordine Architetti di Roma; Luca Domenici Notaio, notaio; Benedetta Bonifati, vicepresidente ANCE Roma; Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma; Maria Rosaria Caputo, Intesa Sanpaolo; Michele Stella, amministratore delegato Torre SGR; Andrea Perrone, consigliere Cassa Dottori Commercialisti. Moderano Christian Bianchi e Francesca Pannella (vicepresidente e componente dell’Osservatorio Immobiliare ODCEC Roma).