Pirelli: Brembo e Camfin votano insieme in assemblea

(Teleborsa) -e Next Investment, insieme alla propria controllante NuovaFourB, e, insieme alla propria controllante Marco Tronchetti Provera (in seguito congiuntamente indicate come “MTP/Camfin”) hannoche prevede l’impegno di Brembo di adeguare il proprio voto a quello di MTP/Camfin, dopo essersi consultata in via preventiva sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e/o straordinaria diIn una logica di cooperazione di lungo termine, con la sottoscrizione del patto parasociale Brembo e MTP/Camfin hanno condiviso - nel pieno rispetto di quanto previsto negli altri Patti Parasociali relativi a Pirelli già sottoscritti da MTP/Camfin - un "principio generale di continuità nella governance", strategia e gestione di Pirelli. In tale contesto, Brembo, in aderenza alla cultura imprenditoriale di Pirelli, ha altresì concordato che MTP/Camfin continui ad esercitare il ruolo di guida del top management, anche in relazione alle opzioni strategiche di Pirelli.Inoltre - spiega una congiunta - nel caso in cui Brembo manifestasse l’intenzione di procedere a ulteriori acquisti di azioni Pirelli, dovrà darne preventiva informazione a MTP/Camfin che potrà chiedere una consultazione sul punto. Nell’ipotesi in cui MTP/Camfin manifesti il proprio dissenso rispetto all’acquisto da parte di Brembo di ulteriori azioni Pirelli, Brembo avrà la facoltà di procedere all’acquisto di ulteriori azioni e, in questo caso, MTP/Camfin avrà facoltà di recedere dal patto parasociale.Ildalla data odierna, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di tre anni salvo disdetta di una delle parti. Tutti i diritti e le prerogative attribuiti a MTP/Camfin sono condizionati alla circostanza che Marco Tronchetti Provera e/o i suoi eredi mantengano il controllo su Camfin e Camfin mantenga una partecipazione non inferiore al 10% dell’attuale capitale sociale di Pirelli.” - ha dichiarato. “Pirelli è un’azienda che per storia, brand, leadership è espressione, come Brembo, dello stile e della tecnologia italiana nel mondo. Con Camfin condividiamo la volontà di esplorare, in piena autonomia strategica e gestionale, potenziali aree comuni di sviluppo e di innovazione, laddove ci siano opportunità di crescita nei settori e nei mercati di interesse facendo leva sulle rispettive competenze industriali”.“Questo accordo permetterà di esplorare eventuali opportunità di ulteriore crescita e sviluppo per Camfin e Brembo facendo leva sulle competenze di due grandi eccellenze italiane.di Pirelli facendo leva sul mantenimento a lungo termine del management e ispirati alla migliore prassi a livello internazionale delle società quotate", ha dichiaratoBrembo detiene oggi direttamente e tramite Next Investment il 6% del capitale sociale di Pirelli. Camfin detiene oggi circa il 14,1% del capitale sociale con diritto di voto di Pirelli (oltre a una partecipazione potenziale pari a circa il 4,6% detenuta mediante strumenti finanziari “call spread”).