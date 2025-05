Pirelli, Sinochem: proposta iniqua e squilibrata, potenziali conflitti di interesse

Pirelli

(Teleborsa) - La proposta diè stata respinta da, il veicolo dei cinesi di Sinochem, perché "per Pirelli e, nel complesso,nei confronti di tutti gli azionisti di Pirelli (inclusa MPI) ad eccezione di Camfin". Lo si legge in una nota, che risponde a quanto diffuso dalla società di pneumatici con un comunicato stampa ieri sera."Abbiamo inoltre preso atto del successivo comunicato unilaterale diffuso da Camfin - viene aggiunto - Respingiamo con fermezza le accuse prive di fondamento in esso contenute ed esprimiamo preoccupazione circa le reali finalità perseguite da Camfin e circa idi soggetti che ricoprono un duplice ruolo chiave in entrambe le società Pirelli e Camfin".Marco Polo International Italy ribadisce il "fermo sostegno allo sviluppo sostenibile e di lungo periodo di Pirelli" e conferma la "con gli azionisti, il management di Pirelli e le autorità competenti per sostenere costantemente la crescita e lo sviluppo della società".