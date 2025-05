Pirelli, rumors: avvertimento da governo USA su restrizioni a causa dell'investitore cinese

Pirelli

(Teleborsa) - Ilha avvertito, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, che lanegli Stati Uniti a causa di preoccupazioni relative all'influenza dell'investitore cinese Sinochem. Lo scrive Bloomberg citando una lettera datata 25 aprile dal Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio statunitense.Secondo la lettera, le case automobilistiche che integrano la cosiddetta tecnologia CyberTyre nei loro veicoli connessi completi avrebbero probabilmente dovutoper vendere tali auto negli Stati Uniti.La valutazione del Bureau of Industry and Security, che redige e applica le regole relative alle transazioni che includono tecnologie sensibili, è stata effettuatada parte di Pirelli, secondo il documento visionato da Bloomberg.L'amministratore delegato di Pirelli, Andrea Casaluci, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera la scorsa settimana che ", lo sviluppo delle nostre tecnologie chiave e l'ulteriore crescita, in particolare negli Stati Uniti, potrebbero essere".