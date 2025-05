Pirelli, crescita a doppia cifra dell'utile trimestrale. Confermati target 2025

Pirelli

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre dell'anno conpari a 1.758,6 milioni di euro, in aumento del 3,7% rispetto al primo trimestre 2024 e con una crescita organica pari a +4,7% (-1,0% l’impatto derivante dai cambi e dall’iperinflazione in Argentina e Turchia).L’ Ebitda adjusted nel primo trimestre 2025 è stato pari a 399,0 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto ai 376,3 milioni di euro del primo trimestre 2024.nel primo trimestre 2025 è stato pari a 279,8 milioni di euro, in miglioramento di 17,2 milioni di euro rispetto a 262,6 milioni di euro nel primo trimestre 2024, con un margine Ebit adjusted in crescita al 15,9% (15,5% nel primo trimestre 2024) grazie al contributo delle leve interne.nel primo trimestre 2025 è stato pari a 127,2 milioni di euro, in crescita del 26,7% rispetto ai 100,4 milioni di euro del primo trimestre 2024.Laal 31 marzo 2025 è pari a -2.622,5 milioni di euro (-2.935,1 milioni di euro al 31 marzo 2024 e -1.925,8 milioni al 31 dicembre 2024).I risultati al 31 marzo 2025, si legge nella nota dei conti della società, sono stati approvati a maggioranza con il voto favorevole di 9 su 15 consiglieri. Hanno votato contro il presidente Jiao Jian e i consiglieri Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Fan Xiaohua e Tang Grace, motivando il loro dissenso "unicamente in ragione della dichiarazione di avvenuta cessazione del controllo di Sinochem su Pirelli, noncondividendone le relative motivazioni anche in considerazione del fatto che il patto parasociale fra Camfin e Cnrc/MPI Italy è ancora in vigore e che pertanto, a loro parere, Cnrc/MPI Italy mantiene il controllo su Pirelli".Confermati i target 2025 già comunicati nel mese di febbraio.