Strocchi (Electa): serve Borsa forte contro shopping straniero, puntare su mid cap

(Teleborsa) -che possano quotarsi su Euronext Growth Milan (EGM) e passare poi al listino principale,e rendere i listini nazionali più forti, competitivi e attraenti, con la convinzione che solo in questo modo possano supportare la crescita delle imprese Made in Italy e tutelare la governance italiana dalle mire di investitori stranieri. Sono i principali obiettivi con cui, presidente e managing partner di Electa Ventures, sta mettendo a punto il secondo veicolo della serie IPO Club.IPO Club 1 è stato un fondo chiuso di diritto italiano focalizzato su investimenti di accelerazione di IPO ideato e realizzato con il gruppo(che un anno fa è entrato anche nel capitale). Il fondo, composto da un ecosistema di investitori italiani molto qualificato, ha svolto la funzione dinelle operazioni di prebook promosse da Electa, oltre a svolgere la funzione di(o fondo di alimentazione, cioè destinato ad investire in un altro fondo) per accelerare il processo di quotazione di aziende eccellenti."IPO Club 1 è stato, da un lato, un collettore di soggetti interessati a sostenere investimenti nelle imprese italiane e, dall'altro, un interlocutore davveroe avviare la propria società al listino in una modalità totalmente confortevole e con minori rischi", racconta Strocchi a Teleborsa.Il finanziere parla della prima edizione come di "un" e le sue parole sono supportate dal track record di successi in Borsa delle aziende da lui supportate:(60 operazioni di M&A nel periodo 2015-2022, prima società a passare da AIM al mercato principale),(passatata da AIM a STAR),(che ha appena iniziato il processo di translisting),(diventato il principale player non cooperativo del vino italiano per dimensione),(quotata da dicembre 2022).La seconda edizione, in corso di definizione in queste settimane, punta a unada 100 milioni di euro, avrà unadi 125 mila euro (500 mila nella prima edizione, ma nel frattempo la normativa è evoluta), avrà unaper gli investitori che vogliono avere un impegno più consistente (attraverso il riconoscimento del diritto di partecipare anche direttamente ai pre-book) e prevede che la definizione di cornerstone investor sussisterà quando lo stesso IPO Club 2 sottoscriverà il 20% della formazione di capitali aggregati nel frazionamento qualitativo utile alla quotazione (in precedenza 30%).Al netto dell'utilizzo di vari strumenti finanziari, anche complessi, il processo è però piuttosto intuitivo, spiega Strocchi: "Se ci piace l'impresa, l'imprenditore e il contesto, arriviamo a una negoziazione one-to-one che non espone l'imprenditore alla dinamiche di una IPO tradizionale, dove deve subito confrontarsi con l'aleatorietà del mercato. Chiudiamo un accordo eper sostenere quelli che sono i costi ineludibili della quotazione come l'esecuzione delle due diligence e la redazione dei vari documenti. Agli imprenditori che hanno investito nell'IPO Club offriamo invece l'opportunità di investire anche direttamente nella società, anche perché i. Il confort per la società quotanda è massimo, potendo avere un collocamento con una fetta importante già sottoscritta, e gli imprenditori che hanno creduto nell'IPO club possono investire in una vera eccellenza individuata da noi".Il managing partner di Electa sottolinea anche i vantaggi che derivano dall'avere subito un flottante qualificato e frazionato, che guarda al lungo periodo e non guarda con ansia l'andamento del titolo nei primi tempi. Inoltre, Strocchi parla di un cambio di paradigma rispetto al "adottato spesso dai player che girano intorno alle società, quando queste pensano di avvicinarsi ai mercati borsistici: sia dei consulenti che hanno come unico obiettivo portarle in quotazione eal momento dell'IPO, sia degli investitori che spesso diventano più dei trader perché non adottano una visione di lungo periodo".Strocchi valuta positivamente gli sforzi di Borsa Italiana e Consob per semplificare i processi di quotazioni in Borsa, e si augura che le proposte della Commissione europea vengano presto implementate a livello italiano, soprattutto per quanto riguarda lo, oltre che vengano attuati sforzi per aumentare il numero di ELTIF (acronimo di European Long Term Investments Funds) in grado di investire senza essere fortemente limitati dalla scarsa liquidità del listino.Il focus sul transliting viene dalla convinzione, non condivisa da tutta la community che gira attorno all'EGM, che non si deve puntare sulle micro-cap e che spesso è fuorviante parlare di PMI. "che ottengono una capitalizzazione di pochi milioni di euro - spiega l'esperto - Ci sono tante realtà imprenditoriali italiane che potremmo chiamare medie imprese, ma siccome dobbiamo scimmiottare gli anglosassoni abbiamo adottato la dicitura small and medium-sized enterprises (SME, che in italiano diventa PMI), che però sono. Ce n'è un patrimonio molto elevato e spesso quando si parla d'Italia si scade sul micro, mentre abbiamo delle imprese con la I maiuscola che nell'accezione dei mercati finanziari rimangono PMI - perché sono sotto i 500 milioni di market cap - ma in realtà non sono affatto piccole".Si tratta, spiega meglio Strocchi, di "imprese che possono essere accompagnate al listino con unae che, se vai nello loro provincie di appartenenza, scopri che danno da lavoro a quasi tutti e sono importantissime per il territorio".In definitiva, "in Italia abbiamo", ma "non possiamo illudere gli imprenditori con raccolte da 3 milioni di euro - con costi di magari di 800 mila euro in consulenti - che servono solo a dire di essere quotati". "Non è qui che possiamo fare la differenza - aggiunge - ma sulle medie imprese, per le quali dobbiamo organizzare degli ecosistemi forti e capaci di accompagnarle in Borsa e farle crescere. Solo così ladelle migliori imprese italiane in mani straniere".