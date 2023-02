Technoprobe, Equita taglia target price su guidance debole

Equita

Technoprobe

Technoprobe

Mediobanca

(Teleborsa) -ha abbassato a(-9%) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, confermando la raccomandazione sul titolo a "". La società ha comunicato ieri sera di aver chiuso il 2022 con ricavi consolidati pari a 549 milioni di euro (+40%), un EBITDA Consolidato pari a 245 milioni di euro (+40% con una marginalità del 45%) e un utile netto consolidato pari a 148 milioni di euro (+24%).Gli analisti hanno scritto in una nota che le vendite e l'EBITDA del quarto trimestre sono state "in linea con la guidance e con le aspettative", ma che laTra gli elementi interessanti emersi dalla conference call ci sono: il fatto che l'azienda ritenga di essere in grado di mantenere le quote di mercato, con la maggior parte del mancato fatturato quindi attribuibile al destocking; l'avvio di unaMicrofabrica con 100 licenziamenti; il, inizialmente previsto per il secondo semestre del 2023 al secondo semestre del 2024; e che livello delle vendite del primo trimestre del 2023 dovrebbe rappresentare il punto di minimo dell'anno e il management, pur ammettendo una, si aspetta un forte rimbalzo del mercato nel 2024., che soffre anche il downgrade di, continua la seduta in, attestandosi a 6,372 euro per azione, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,187 e successiva a 6,001. Resistenza a 6,729.