Cellnex, ricavi ed EBITDA in forte crescita nel 2022

Cellnex

(Teleborsa) - La compagnia di tlc spagnolaha chiuso l'esercizio 2022 con unarispetto ai -363 milioni dell'anno precedente. Isono indi euro rispetto ai 2,5 miliardi del 2021.di euro, risultando in aumento del 37% rispetto agli 1,9 miliardi del 2021.a febbraio 2023 ammonta a. Il 77% del debito è a tasso fisso. A febbraio 2023, Cellnex dispone di liquidità disponibile (contanti e debiti non utilizzati) pari a circa 4,4 miliardi di euro, mentre il free cash flow si attesta a 1,368 miliardi (981 milioni nel 2021).Nel 2022, Cellnex ha completato l'acquisizione delle attività delle torri di telecomunicazioni di CK Hutchison nel Regno Unito ed ha esteso i contratti di servizio con Telefónica e RTVE in Spagna, con NOS e Digi in Portogallo e con BT nel Regno Unito.un volume di ricavi tra 4,1 e 4,3 miliardi di euro, EBITDA intorno ai 3 miliardi di euro ed un free cash flow tra 1,525 e 1,625 miliardi