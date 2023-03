Banche, ABI: Intesa Sanpaolo revoca mandato ma resta a tavolo contratto

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha revocato "il mandato per la rappresentanza sindacale all'ABI per gestire in autonomia la propria partecipazione alla contrattazione. Intesa San Paolo continuerà a partecipare - su invito permanente concordato con ABI - alle future attività del Comitato Sindacale e del Lavoro volte a preparare e a negoziare il rinnovo del Contatto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore Bancario".Lo fa sapere il Direttore Generale dell'ABI e segretario del Comitato per gli Affari Sindacali e del lavoro, Giovanni Sabatini secondo cui la revoca è datata 27 febbraio.Intesa Sanpaolo conferma "di aver comunicato all'Associazione bancaria italiana la revoca del mandato di rappresentanza sindacale e pertanto affiancherà ABI nel confronto con le organizzazioni sindacali nazionali a livello di settore, in una fase di particolare importanza come quella attuale" ma anche di mantenere l'adesione all'associazione.L'istituto - spiega la banca guidata da Carlo Messina - assicura "la piena garanzia dei diritti individuali e collettivi" per fornire il supporto "più adeguato al nostro modello organizzativo e al ruolo ricoperto da Intesa Sanpaolo nel nostro Paese".