Salvatore Ferragamo, utile 2022 in calo a 65 milioni di euro

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -, maison del lusso italiana, ha chiuso il 2022 conpari a 1.252 milioni di euro (+10,2% rispetto ai 1.136 milioni di euro dell'esercizio 2021, +5,7% a tassi di cambio costanti), unpari a 299 milioni di euro (-1,8% rispetto ai 305 milioni di euro dell'esercizio 2021) e unpari a 65 milioni di euro (-19,5% rispetto agli 81 milioni di euro dell'esercizio 2021).a cambi correnti risultano pari a 773 milioni di euro, in aumento del 21,3%, e sono principalmente riconducibili all'incremento programmato delleche raggiungono i 92 milioni di euro rispetto ai 66 milioni di euro dell'esercizio 2021 (+38,7%)."Nel 2022 abbiamo definito il nuovo piano aziendale e ne abbiamo iniziato l'implementazione, con ottimi progressi nelle attività strategiche - ha commentato l'- Abbiamo inoltre dato priorità alla qualità delle vendite ed aumentato significativamente gli investimenti nel marketing e nella comunicazione"."Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, sostenuti dai primi riscontri molto positivi sulla collezione Primavera-Estate '23, nei nostri negozi da febbraio, così come dal successo riscosso dalla recente sfilata Autunno-Inverno '23 - ha aggiunto - Nonostante il, continueremo ad investire a sostegno della crescita e dello sviluppo del potenziale del marchio".Al 31 dicembre 2022 il gruppo ha registrato unaAdjusted positiva per 371 milioni di euro (rispetto a 373 milioni di euro al 31 dicembre 2021)Il CdA ha proposto la distribuzione di unpari a 0,28 euro per azione, indicando la messa in pagamento a decorrere dal 24 maggio 2023, con data stacco della cedola n. 10 coincidente con il 22 maggio 2023 e record date coincidente con il 23 maggio 2023.