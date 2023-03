CAREL, Mediobanca aumenta target price e conferma Neutral

Mediobanca

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha alzato a(da 26,2 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, e confermato lasul titolo a "". La revisione del giudizio arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022.I dati del quarto trimestre risultano "in linea a livello di vendite, mentre(alle attese, ndr) e l'indebitamento netto migliore del previsto", si legge in una nota.Gli analisti hannodel 4% in media. D&A e un'aliquota fiscale più elevate più che compensano un leggero aumento delle ipotesi di fatturato, che indicano una crescita organica del +11,5% (dal +10,0%) nel 2023, riflettendo principalmente gli aumenti di prezzo.Tra i punti principali discussi durante la call, Mediobanca evidenzia: il carry over degli aumenti di prezzo effettuati nel 2022 e quelli minori recentemente annunciati incidono per alcuni punti percentuali nel 2023; la scarsità di componenti elettronici dovrebbe diminuire dal 2trim23; il sentiment di mercato nel Refrigerazione indica una crescita più lenta in Europa; laalla ricerca di opportunità in segmenti poco penetrati."Continuiamo a ritenere che idi CAREL (ad esempio efficienza energetica, refrigerazione sostenibile) sianogarantendo una solida visibilità aziendale nel medio termine", viene sottolineato.