Conti pubblici, Giorgetti: approccio prudente e responsabile, continueremo in questo senso

(Teleborsa) - "L'approccio seguito nella gestione dellaè stato prudente e responsabile e continueremo in questo senso: avere conti pubblici in ordine è una esigenza assoluta per il paese per mantenere ladei". Lo dichiarato il ministro dell'Economia,, nel corso del suo intervento a un convegno organizzato dall'Ordine dei commercialisti di Milano. "Continuiamo ad essere impegnati come governo a creare tutte le condizioni favorevoli a unorobusto che non metta però a rischio la sostenibilità dei conti pubblici che sono i conti pubblici di tutti noi – ha aggiunto – È l'unica strada possibile perché l'Italia possa continuare a sorprendere come ha fatto negli ultimi anni"."In questi primi mesi l'si è concentrata nel minimizzare i rischi di recessione che, appena accennata, sembra dagli ultimi dati essere in qualche modo scongiurata. Incrociamo le dita", ha spiegato il ministro.In mattinata il ministro è intervenuto in videocollegamento alla riunione plenaria deldella Guardia di Finanza. "Il progetto sull'unione deirappresenta un obiettivo centrale nell'agenda del Governo e delle istituzioni europee", ha dichiarato il ministro dell'Economia. "Il superamento delle attualinormative nazionali e delle inefficienze regolatorie che ne derivano – ha aggiunto – potrà contribuire a rendere il sistema finanziario europeo nel suo complesso più resiliente, in particolare in caso die con effetti asimmetrici tra i diversi paesi dell'Unione, e, di conseguenza, più competitivo sul piano internazionale. Avendo però cura di tutelare la specificità del nostro sistema finanziario".Nel processo di completamento dell'"occorre partire da un presupposto: la creazione diin grado di competere sul mercato globale necessita di banche davvero europee, operanti all'interno di un mercato unico", ha poi affermato il ministro. "Esse possono svolgere un ruolo cruciale, per esempio, come "market maker" - ha aggiunto - se il quadro europeo consentisse di movimentare la loro liquidita' tra le varie filiali del gruppo bancario in modo efficiente".