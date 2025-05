Esautomotion, ricavi primo trimestre a 7,2 milioni

Esautomotion

(Teleborsa) -, holding operativa del Gruppo Esautomotion attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha chiuso il primo trimestre 2025 conpari a 7,2 milioni, in decrescita di circa il 7% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2024, pari a 7,9 milioni. Tuttavia, spiega la società nella nota dei conti, un moderato ottimismo deriva dal confronto con l’intero 2024: sembra essersi interrotta la contrazione dei ricavi che si è avviata nel secondo trimestre 2024 e che vede nel primo trimestre 2025 il secondo trimestre consecutivo di crescita dei ricavi.LaConsolidata rimane fortemente positiva per Euro -4,3 milioni (cassa positiva), -8% rispetto al 31 dicembre 2024.ha dichiarato: “Pur mantenendo un approccio prudente,. Le motivazioni principali sono le seguenti: segnali di ripresa rispetto al brusco rallentamento degli ordinativi registrato nel 2024; nessuna perdita di clienti, ma una semplice contrazione nei volumi di vendita da parte loro; ingresso di numerosi nuovi clienti nel 2024, per i quali è fisiologico attendersi un pieno regime di ordinativi dopo circa un anno, considerati i tempi tecnici legati a implementazione, test tecnologici, validazioni commerciali e successiva adozione definitiva nelle linee di produzione".