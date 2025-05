PIL, Giorgetti: crescita positiva, Italia meglio di altri

(Teleborsa) -per il primo trimestre,o sottolinea il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, commentando le stime preliminari sul Pil diffuse dall'Istat mercoledì scorso parlando diPotrebbe essere il momento di ripensare alla globalizzazione così come la conosciamo. Se è vero che l'economia globale ha beneficiato della liberalizzazione del commercio, è anche vero che i frutti di questo processo non sono sempre stati distribuiti in modo uniforme tra le nazioni e tra i vari fattori produttivi all'interno di ciascuna nazione". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a Milano per il meeting deha chiosato Giorgetticomprese quelle volte a creare un ambiente commerciale più chiaro, stabile e prevedibile", dice ancora il titolare del Tesoro nel corso del 58esimo summit Adb. "Il forte aumento dell'incertezza politica rischia di ritardare gli acquisti e gli investimenti delle imprese e i consumi delle famiglie", ha messo in guardia il ministro. Il numero uno del Tesoro ha ricordato che "sono in corso grandi cambiamenti. I rischi legati ai conflitti e alle tensioni geopolitiche sono aumentati. Un'ampia gamma di politiche non coordinate viene messa in atto a un ritmo crescente, con conseguenze difficili da prevedere". Invece, secondo Giorgetti, una "maggiore collaborazione sosterrebbe una crescita economica di lungo periodo più elevata e sostenibile, scongiurando i rischi di ribasso e mitigandone le possibili conseguenze. Dobbiamo anche fare i nostri compiti - ha chiosato - perseguendo politiche macroeconomiche ben calibrate e. Al centro del colloquio, cordiale, fruttuoso e occasione per il rilanciola situazione economica globale. I due ministri hanno rinnovato l’auspicio di sviluppare una collaborazione più intensa e fattiva tra i due Paesi.