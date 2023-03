TIM in rally in Borsa dopo offerta CDP-Macquarie

Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,56%.A fare da assist alle azioni della compagnia telefonica contribuisce la notizia, diffusa prima della partenza del mercato, dell'arrivo di un' offerta non vincolante di CDP e Macquarie per la rete: l'acquisto del 100% di Netco. Dunque un'alternativa alla proposta di Kkr.Sul tavolo ci sarebbero 18 miliardi – con circa 2-2,5 miliardi in termini di cassa effettiva e quindi a disposizione della riduzione del debito di TIM – per un'offerta che scade il 31 marzo 2023. La proposta dovrà essere prima valutata dal Comitato Parti Correlate e poi portata all'attenzione del Cda, se possibile già alla riunione del 15 marzo, quella programmata per l'approvazione del bilancio.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,326 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,3164. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,3356.