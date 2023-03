Gender gap, Moody's: miglioramenti in posizioni management sblocca maggiore produttività

(Teleborsa) - Il, in termini di capacità e tempo, provoca una. Colmare il divario di genere nelle posizioni dirigenziali e portare le donne nella forza lavoro al loro massimo potenziale aumenterebbe invece la produttività e la produzione economica in tutto il mondo, secondo una ricerca di Moody's Analytics sul tema.Lo studio calcola chedi genere nella partecipazione alla forza lavoro e il divario di genere nel management - all'interno dei- può aumentare l'attività economica globale di circa il 7%, o circa. Colmare i divari nelle grandi economie emergenti, inclusa l'India, aumenterebbe ulteriormente questa cifra.Inoltre, alla base del gender gap nelle posizioni manageriali, in quanto le donne hanno una istruzione superiore nella maggior parte dei paesi OCSE e delle economie emergenti."Il miglioramento della parità di genere nelle posizioni dirigenziali ha il potenziale per sbloccare una maggiore prosperità economica in tutto il mondo - scrive l'autrice dello studio, Director of Economic Research presso Moody's Analytics - Le indagini sulle cause profonde del divario di genere nelindicano il maggior peso delle responsabilità familiari portate dalle donne, la mancanza di accesso allo stesso tipo di connessioni degli uomini, le donne che sono meno propense a chiedere promozioni, così come il fatto che le donne sono tenute a standard più elevati rispetto agli uomini".Viene riconosciuto che il cambiamento delle norme sociali è un, ma politiche come l'applicazione di condizioni di lavoro flessibili e la fornitura di assistenza all'infanzia a prezzi accessibili, nonché congedi di maternità e paternità retribuiti aiutano a guidare il cambiamento nella giusta direzione. Ciò sarebbe, dove il potenziale economico che verrebbe sbloccato da una migliore parità di genere è più elevato che nelle nazioni sviluppate.